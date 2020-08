Red Dead Online: ecco i nuovi animali leggendari (Di domenica 16 agosto 2020) Red Dead Online si aggiorna con nuovi bonus e missioni oltre a due temibili nuovi animali leggendari. Tutti i dettagli in questo articolo Due nuovi animali leggendari stanno vagando da alcune ore per le terre selvagge di Red Dead Online e ora potete accaparrarvi le loro pellicce. Il Legendary Red Streak Coyote e il Legendary Midnight Paw Coyote sono ora parte del gioco. Potete trasformare le suddette pellicce in capotti in grado di lasciare di stucco il più agguerrito dei pistoleri o vendere il loot in cambio di una piccola fortuna. ecco dove trovare i nuovi animali leggendari di Red Dead ... Leggi su tuttotek

Red Dead Redemption II è un titolo del genere d’avventura e azione in prima e terza persona ambientato in un open world a tema western. Il personaggio che impersoneremo si chiama Arthur Morgan ed è un ...

