Real Madrid spiazzato, Modric può partire: un club italiano ci prova (Di domenica 16 agosto 2020) Si accende il mercato che inizia a registrare i primi movimenti. C'è la sensazione che i botti possano arrivare a breve. Un'impressione confermata da voci provenienti dalla Spagna. Secondo il portale Don Balon, Luka Modric potrebbe lasciare il Real Madrid. Il centrocampista croato, vincitore del Pallone d'oro nel 2018, avrebbe fatto capire a Florentino Perez e al tecnico Zinedine Zidane di essere interessato a cambiare aria dopo tanti anni a Madrid.caption id="attachment 924157" align="alignnone" width="1024" Luka Modric Real Madrid (getty images)/captionASSALTOSempre secondo il portalo spagnolo, sulle tracce del giocatore ci sarebbe l'Inter. I nerazzurri si erano già fatti avanti su di lui nel 2018 in risposta all'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte ... Leggi su itasportpress

È un’estate strana quella del calcio, corta e stretta, in cui il tempo stringe, ma per assurdo si dilata. Ufficialmente il mercato scatterà il primo settembre e diciotto giorni dopo, con le trattative ...Il portale Bernabeu Digital scrive a proposito di Reguilon, obiettivo di mercato del Napoli: "Il Real non deve dimenticarsi di Reguilon (in prestito al Siviglia): è un calciatore valido e lo sta dimos ...