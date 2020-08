Real Madrid, Marcelo può partire: ecco i motivi (Di domenica 16 agosto 2020) Potrebbe essere giunta al termine l'esperienza di Marcelo al Real Madrid, infatti anche le merengues preparano un ricambio generazionale che potrebbe inghiottire l'ormai storico esterno brasiliano.Marcelo AI SALUTI caption id="attachment 916871" align="alignnone" width="1024" Marcelo (getty images)/captionDiversi problemi fisici, l'esplosione di Reguilon e voglia di novità: ecco perchè Marcelo e il Real Madrid possono prendere due strade diverse. Difficile che il brasiliano riesca a risalire le gerarchie nelle idee di Zidane, vista anche l'età, 32 anni. 13 stagioni di vittorie per Marcelo col Real, spesso protagonista anche sui social, adesso la carriera del brasiliano potrebbe ... Leggi su itasportpress

