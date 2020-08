Rassegna ‘Estate all’Arco’, pienone per Ferragosto sotto le stelle’ (Di domenica 16 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutipienone di pubblico per ‘Ferragosto sotto le stelle’ serata dedicata alla musica e al ballo e rientrante nella Rassegna ‘Estate all’arco’ organizzata dall’Associazione ‘’Il Sannita con la direzione artistica di Antonio Benvenuto. Nonostante il numero ridotti di posti disponibili, a causa delle restrizioni Covid, sono state tantissime le persone che hanno invaso la pista dell’arena dell’Arco del Sacramento per ballare al ritmo della musica latina che ha reso ancora più bello lo splendido scenario naturale, ricco di storia e di magia. La Croce Rossa Italiana e l’associazione Nazionale Carabinieri hanno contingentato gli ingressi, effettuando la misurazione della temperatura con il termo scanner e assicurando la massima ... Leggi su anteprima24

