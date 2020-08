Raro fulmine a ciel sereno colpisce e incendia un albero: le spettacolari immagini dell’inaspettato evento in Florida [VIDEO] (Di domenica 16 agosto 2020) Il meteo a Lutz, in Florida, sembrava quello di una normale giornata estiva nello Stato del Sole qualche giorno fa. I tipici temporali estivi avevano attraversato l’area di Tampa-Saint Petersburg e intorno alle 16 di lunedì 10 agosto, la tempesta più vicina a Lutz si trovava a circa 4,8km. Tutto sembrava tranquillo, mentre nuvole bianche si spostavano su uno splendido cielo blu. Eppure stava per succedere qualcosa di inaspettato e sorprendente. Come catturato da una dashcam di un residente di Lutz, Jonathan Moore, si è verificato un grande fulmine che ha colpito un albero lungo la strada con una forza tale che la dashcam ha emesso un beep, cosa che solitamente avviene per avvertire il conducente di qualsiasi tipo di movimento (vedi VIDEO in fondo all’articolo). ... Leggi su meteoweb.eu

