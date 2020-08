Rancho Fiesta Sessions – Il nuovo Album di Jon Pardi (Di domenica 16 agosto 2020) Jon Pardi ha pubblicato Rancho Fiesta Sessions, un nuovo Album di cover in cui il tradizionalista country interpreta canzoni di George Strait, Dwight Yoakam, Tom Petty e il compianto Joe Diffie. La sorpresa di Rancho Fiesta Sessions Rancho Fiesta Sessions è stato rilasciato a sorpresa venerdì 14 agosto 2020. Pardi ha registrato il progetto tutto in una notte con la sua band in tour nel suo ranch di Nashville, da cui il titolo dell’LP. In una dichiarazione, dice di aver scelto canzoni di artisti che ammira. “Questa era per i fan, per fargli ascoltare qualcosa di diverso … canzoni che potresti aver sentito prima, ma non le hai ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

