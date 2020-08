"Questa è una bomba-contagio sotto il palco". Elettra a Gallipoli, finisce malissimo: coronavirus, il concerto dello scandalo (Di domenica 16 agosto 2020) Una bomba-contagio sotto il palco. Il concerto di Elettra Lamborghini al Praja di Gallipoli, una delle discoteche simbolo del Salento, ha attratto migliaia di giovani spettatori che più o meno volontariamente hanno infranto qualsiasi regola di distanziamento sociale. Tutto questo proprio mentre in tutta Italia si discuteva, a cavallo di Ferragosto, se far chiudere o meno i locali notturni e mentre la curva dei contagi da coronavirus continua a crescere, bollettino dopo bollettino. Sui social la protesta contro la Lamborghini e gli organizzatori è stata veemente, e molti hanno fatto riferimento alla decisione del dj Gigi D'Agostino di annullare il suo concerto proprio per non mettere ... Leggi su liberoquotidiano

Council of Dads su Canale5, Sarah Wayne Callies rivela: "Piangerete tanto"

Debutterà questa sera 16 agosto, a partire dalle 21:20, il dramma familiare Council of Dads. La serie tv suddivisa in dieci episodi, come riportato nell’ultimo numero di TeleSette, è liberamente ispir ...

Elettra Lamborghini in discoteca. E scatta il maxi assembramento

Elettra Lamborghini va in tendenza, Questa volta, però, non è per le sue forme o per il twerking. Questa volta, infatti, la sexy ereditiera è stata protagonista di una serata in una discoteca di Galli ...

