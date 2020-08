“Questa è casa mia”. Meghan Markle, ennesima bordata contro la Royal Family. Harry, stavolta, è costretto al silenzio (Di domenica 16 agosto 2020) Che tra Meghan Markle e la famiglia reale ci sia in corso una vera e propria guerra non è un mistero, ma in tanti si sono chiesti cosa ne pensa di questa vicenda il principe Carlo, papà di Harry e William. Sembra infatti che Carlo preferisca Meghan. A riferire questa notizia abbastanza clamorosa e inaspettata è il libro che sta scandalizzando il Regno Unito, ‘Finding Freedom’. Stando a questi rumors, si ritiene che Carlo si schieri quasi sempre con coloro che non riescono ad avere una grande popolarità e che sono meno amati. Questa sua decisione deriverebbe dalla situazione personale vissuta con la sua dolce metà Camilla, con quest’ultima che ha dovuto fare i conti con tanti problemi. Meghan Markle incassa, rompe il ... Leggi su caffeinamagazine

gennaromigliore : Abbiamo fondato #ItaliaViva perché sapevamo che l’attuale dirigenza del Pd avrebbe presto preferito populismo a rif… - tinyeonjuniee : RT @siredtoned: Per favore mi aiutate a retweettare? La cugina di mia madre ha trovato questa gattina nel suo cortile dove ha già 7 gatti a… - sopeestar : RT @siredtoned: Per favore mi aiutate a retweettare? La cugina di mia madre ha trovato questa gattina nel suo cortile dove ha già 7 gatti a… - cl3notcle : Io capisco tutto. Capisco la paura. Capisco la rabbia per il non rispetto delle regole. Ma gioire della chiusura de… - onedmalikhugg : Sto piangendo ed era solo il fragman ragazzi questa puntata mercoledì ci ucciderà. Capiremo qual’è il dolore che si… -

Ultime Notizie dalla rete : “Questa casa Usa 2020, Trump: “Il voto postale è una catastrofe” la Repubblica