Quel maledetto 5 marzo: Nembo Kid a Nembro? (Di domenica 16 agosto 2020) Il premier Conte dice la verità su Quel maledetto 5 marzo, sulle poche cruciali ore in cui lui afferma di avere appena saputo che i suoi scienziati gli chiedevano la zona rossa alla periferia di Bergamo, ma contemporaneamente a Bergamo già arrivavano 370 fra carabinieri, poliziotti, finanzieri e soldati per sigillarla?Lo decideranno i magistrati. Paolo Mieli, nel suo pur rispettoso editoriale sul Corriere della Sera del 13 agosto, gli crede poco. Gabriella Cerami sull’Huffington Post dell′8 agosto ha già rilevato le contraddizioni in cui è caduto il premier dopo essere stato costretto a desecretare i verbali del Cts (Comitato tecnico scientifico). Ha smentito le sue stesse parole di due mesi prima. Quattro mesi fa, infatti, dichiarò al Fatto Quotidiano: “Il 3 ... Leggi su huffingtonpost

Bukowski, nasceva oggi il poeta maledetto del XX secolo

Charles Bukowski è uno degli autori più apprezzati e controversi del secolo scorso. Un poeta maledetto di epoca moderna, protagonista di una vita sregolata e dissoluta. Bukowski è uno degli esempi più ...

