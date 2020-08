Quasi 300'000 contagi in 24 ore: «Mai così tanti» (Di domenica 16 agosto 2020) In Europa la situazione sta progressivamente peggiorando e le misure restrittive vengono potenziate. Leggi su media.tio.ch

Più che un focolaio, un grande incendio: sono 135 i casi positivi al coronavirus individuati a Malta nelle 48 ore del weekend di Ferragosto (72 sabato e 63 oggi su un totale di 2.142 tamponi). Numeri ...

Quasi 300'000 contagi in 24 ore: «Mai così tanti»

PARIGI - Un'unica grande ondata con alti e bassi: così l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) aveva definito la pandemia di coronavirus alcune settimane fa. I numeri dei nuovi contagi, in effett ...

