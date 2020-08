Quanti milioni di euro ha speso Berlusconi per le sue donne. Dal 2010 a oggi, una cifra da svenire (Di domenica 16 agosto 2020) Quanto ha speso Silvio Berlusconi per le donne? Il calcolo, grossolano, l'ha fatto Tommaso Labate del Corriere della Sera e la cifra lascia decisamente storditi: 75 milioni di euro. Certo, il conto copre una buona fetta di anni, dal 2010 ad oggi, ed è pur vero che il Cavaliere, oltre che potente, per molto tempo è stato il tycoon italiano per eccellenza. Labate si riferisce all'elenco ci risarcimenti, assegni di divorzio, donazioni e prestiti senza restituzioni, compresi quello alla moglie di Marcello Dell'Utri (con la formula di un prestito infruttifero, quando il marito è finito condannato per mafia) e a Nicole Minetti, la consigliera regionale protagonista del caso Ruby e delle "cene eleganti" ad Arcore. La ... Leggi su liberoquotidiano

JohnHard3 : RT @GarauSilvana: #Salvini denunciato dall'avvocato del suo partito, pare gli abbia rubato 6 milioni di euro. Ma questi della #Lega quanti… - Libero_official : #Berlusconi e le donne, quanti milioni ha speso dal 2010 a oggi: da Veronica #Lario alla #Pascale, divorzi e buonus… - kontross : RT @GarauSilvana: #Salvini denunciato dall'avvocato del suo partito, pare gli abbia rubato 6 milioni di euro. Ma questi della #Lega quanti… - bepperoca : @RaiNews Quanti sono, 12mila in più ? 120mila in dieci anni ? 1,2 milioni in un secolo. Basta con sta menata leghista. - cricco71 : RT @GarauSilvana: #Salvini denunciato dall'avvocato del suo partito, pare gli abbia rubato 6 milioni di euro. Ma questi della #Lega quanti… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanti milioni Ferragosto tra pic-nic e grigliate all'aperto, 27,4 milioni italiani lo hanno trascorso fuori casa Gazzetta del Sud Decreto Agosto, rinvio scadenze fiscali e stop cartelle esattoriali

Questa proroga non è stata possibile, in quanto gli 8,4 miliardi di euro di entrate in arrivo con le scadenze del 20 luglio sono state giudicate necessarie dall’Amministrazione finanziaria per ...

Decreto Agosto partite IVA: proroga tasse novembre e nuovo calendario

È in vigore dal 15 agosto 2020, l'atteso decreto Agosto, con una caccia all’ultimo istante di fondi a copertura di questa e quella misura. Entrano ed escono bonus in sole 24 ore, con quello ristoranti ...

Questa proroga non è stata possibile, in quanto gli 8,4 miliardi di euro di entrate in arrivo con le scadenze del 20 luglio sono state giudicate necessarie dall’Amministrazione finanziaria per ...È in vigore dal 15 agosto 2020, l'atteso decreto Agosto, con una caccia all’ultimo istante di fondi a copertura di questa e quella misura. Entrano ed escono bonus in sole 24 ore, con quello ristoranti ...