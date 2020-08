Putin, 'assistenza militare a Minsk, se necessario' (Di domenica 16 agosto 2020) ROMA, 16 AGO - Il presidente russo Vladimir Putin ha promesso di "assistere", se necessario, la Bielorussia "secondo il comune patto militare": lo rivela il Cremlino, citato da alcuni media fra cui ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko e l'omologo russo Vladimir Putin hanno "riaffermato l'accordo per cui, nel caso di un aggravarsi della situazione in termini di minacce esterne, le parti ...Ieri Lukashenko ha rivolto un appello al presidente russo, Vladimir Putin: «Siamo giunti a un accordo con lui (Putin) e come da noi richiesto ci sarà fornita piena assistenza per garantire la sicurezz ...