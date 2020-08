Psycho, “Un film disgustoso”: la reazione di Walt Disney contro l’opera di Hitchcock (Di domenica 16 agosto 2020) Walt Disney odiò Psycho a tal punto da non consentire ad Alfred Hitchcock di girare un film a Disneyland: una leggenda urbana o è tutto vero? Walt Disney odiò Psycho a tal punto da non consentire ad Alfred Hitchcock di girare un film a Disneyland. Si direbbe una leggenda urbana, e invece è tutto vero, come racconta il biografo John Russell Tyler nel libro dedicato alla vita del Maestro della Suspense. L'idea di ambientare un film nel parco a tema, che all'epoca era un vero fenomeno della cultura popolare americana, era venuta allo sceneggiatore Ernest Lehman, già collaboratore di Hitchcock, e mentre i due cercavano di ... Leggi su movieplayer

