È stata un'ondata di sentimenti ed emozioni. Appena ho segnato mi sono voltato e ho guardato i miei compagni in panchina e in tribuna. Ho in mente questa immagine di loro che saltano e festeggiano… che corrono, si abbracciano. È stato davvero un bel momento, personalmente una delle emozioni più forti che ho vissuto qui al Paris Saint-Germain".Parola di Marquinhos. Il difensore, intervistato ai microfoni del canale ufficiale del club, è tornato sulla vittoria maturata in Champions League contro l'Atalanta che ha permesso al PSG di conquistare la semifinale del prestigioso torneo. Risultato maturato anche grazie alla rete del momentaneo pareggio realizzata dallo stesso brasiliano nei minuti finali della sfida dell' "Estádio da Luz"."Nel calcio

SkySport : ATALANTA ?? PSG 1-2 Risultato finale ? ? #Pasalic (27’) ? #Marquinhos (90’) ? #ChoupoMoting (90+3’) ? PSG IN SEMIFIN… - Gazzetta_it : Atalanta, così fa male! Pasalic illude, ma il Psg ribalta tutto nei minuti di recupero - Mediagol : #PSG, #Marquinhos: “Rimontare l’#Atalanta tra le emozione più forti vissute. Gol della Dea? La nostra strategia…” - Mediagol : PSG, Marquinhos: 'Rimontare l'#Atalanta tra le emozione più forti vissute. Gol della Dea? La nostra strategia...' - Kayzoku_ : @PSG_inside @Atalanta_BC @marquinhos_m5 @ChampionsLeague @DieRotenBullen La bagarre !!! ???? -

