Psg, Marquinhos: «Conoscevamo i punti di forza dell’Atalanta» (Di domenica 16 agosto 2020) Il difensore del Psg, Marquinhos, ha parlato ai microfoni del club della vittoria ottenuta in Champions League contro l’Atalanta Marquinhos, difensore del Paris Saint-Germain, ha analizzato la vittoria ottenuta in Champions League contro l’Atalanta ai microfoni del club. Ecco le sue parole: «Lo svantaggio è stato duro, ma conosciamo questi momenti che possono accadere nel calcio. Siamo riusciti a ribaltare il punteggio a nostro favore, Conoscevamo i punti di forza dei bergamaschi. Siamo stati in grado di creare occasioni. Abbiamo giocato bene, mancava soltanto il gol». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

SkySport : ATALANTA ?? PSG 1-2 Risultato finale ? ? #Pasalic (27’) ? #Marquinhos (90’) ? #ChoupoMoting (90+3’) ? PSG IN SEMIFIN… - Gazzetta_it : Atalanta, così fa male! Pasalic illude, ma il Psg ribalta tutto nei minuti di recupero - Kayzoku_ : @PSG_inside @Atalanta_BC @marquinhos_m5 @ChampionsLeague @DieRotenBullen La bagarre !!! ???? - Rickyrickyric89 : Vince il PSG: la vincono Marquinhos e Paredes Vince il Lione: la vince Garcia Vince il Lipsia: la vince Schick - erbignose : Vince garcia, eeh cuore giallorosso Segna il psg, eeh marquinhos ci ha vendicato Perde il barça, eeh da quando li a… -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Marquinhos Psg, Marquinhos: "Emozione fortissima rimontare l'Atalanta, sapevamo..." Calcio Atalanta Lipsia-PSG dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Champions League entra nel vivo, nella fase decisiva di questa edizione. Si affrontano due delle quattro squadre ancora presenti nella competizione. La partita tra Lipsia e Paris Saint-Germain decr ...

Lipsia – PSG: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Lipsia – PSG del 18 agosto 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la prima semifinale di Champions League LISBONA – Martedì 18 agosto alle ...

La Champions League entra nel vivo, nella fase decisiva di questa edizione. Si affrontano due delle quattro squadre ancora presenti nella competizione. La partita tra Lipsia e Paris Saint-Germain decr ...La partita Lipsia – PSG del 18 agosto 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la prima semifinale di Champions League LISBONA – Martedì 18 agosto alle ...