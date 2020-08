Psg, Marquinhos: “Conoscevamo i punti di forza dell’Atalanta” (Di domenica 16 agosto 2020) Sul sito ufficiale del Psg Marquinhos è tornato sulla vittoria in extremis ottenuta contro l’Atalanta, che è valsa ai francesi il passaggio in semifinale di Champions League: “Lo svantaggio? Sì, è stato duro, ma conosciamo questi momenti che possono accadere nel calcio. Siamo riusciti a ribaltare il punteggio a nostro favore, conoscevamo i punti di forza dei bergamaschi. Siamo stati in grado di creare occasioni. Abbiamo giocato bene, mancava soltanto il gol”. Foto: sito ufficiale Psg L'articolo Psg, Marquinhos: “Conoscevamo i punti di forza dell’Atalanta” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Psg Marquinhos Psg, Marquinhos: «Conoscevamo i punti di forza dell’Atalanta» Calcio News 24 Lipsia – PSG: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Lipsia – PSG del 18 agosto 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la prima semifinale di Champions League LISBONA – Martedì 18 agosto alle ...

Il difensore del Psg, Marquinhos, ha parlato ai microfoni del club della vittoria ottenuta in Champions League contro l’Atalanta Marquinhos, difensore del Paris Saint-Germain, ha analizzato la vittori ...

