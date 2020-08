Programmi TV di stasera, domenica 16 agosto 2020. Su Rai3 «Black Butterfly» (Di domenica 16 agosto 2020) Antonio Banderas in Black Butterfly Rai1, ore 21.35: Non dirlo al mio capo 2 - Replica Fiction di Riccardo Donna del 2018, con Vanessa Incontrada, Lino Guanciale. Prodotta in Italia. Da grande: Nina ed Enrico sono tornati a vivere insieme, mentre Lisa ha iniziato una relazione con Diego che viene ben accolto anche dalla sua famiglia allargata, ma che alla fine gli mette paura tanto da confessare a Lisa di non essere pronto a farsi carico di tutto e tutti. Nel frattempo Mia ha iniziato a lavorare come barista e anche Romeo ora comincia ad ammirarla per le sue scelte. Voce del verbo amare: Dopo aver studiato anche di notte, Lisa supera l’esame e decide che è arrivato il momento di restituire le quote dello studio ad Enrico. Entrambi sembrano non vedere l’ora di separarsi definitivamente. Nel frattempo Diego torna sui suoi passi e fa una ... Leggi su davidemaggio

