Previsioni Meteo della Sera di Domenica 16 Agosto 2020 (Di domenica 16 agosto 2020) Ecco le Previsioni Meteo del 16 Agosto 2020, Previsioni Meteo a cura di Centro Meteo Italiano.it Il Meteo Al Nord Oggi 16 Agosto 2020 In Serata piogge sparse al Nord-Ovest e localmente su Veneto e Friuli, migliora altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi. Il Meteo … Leggi su periodicodaily

Corriere : Meteo, le previsioni di lunedì 17: rovesci al Nord, fino a 40 gradi in Puglia e Sicilia - martyla77 : RT @larenait: #meteo Le previsioni per il #Veneto - Mustapha1508 : RT @Corriere: Meteo, le previsioni di lunedì 17: rovesci al Nord, fino a 40 gradi in Puglia e Sicilia - Corriere : Meteo, le previsioni di lunedì 17: rovesci al Nord, fino a 40 gradi in Puglia e Sicilia - enricofrasca3 : RT @Corriere: Meteo, le previsioni di lunedì 17: rovesci al Nord, fino a 40 gradi in Puglia e Sicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Meteo Meteo: NUOVA SETTIMANA, già da Lunedì BLITZ TEMPORALESCO, poi CALDO AFRICANO da RECORD. Ecco le PREVISIONI iLMeteo.it Maltempo in Lombardia, previsti forti temporali. Monitorati Seveso e Lambro

Avviso di criticità arancione, quindi moderata, sulla Lombardia per temporali forti. Lo ha emesso il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia, assieme a un avviso di crit ...

Stati Uniti occidentali in una cappa di caldo record

Non c’è giorno che non vi sono dei record di caldo nel Mondo. Sarà pur vero che non mancano anche quelli di freddo, ma in tutta onestà, per reperirli è come cercare uno spillo in un pagliaio. Un’ondat ...

