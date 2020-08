Prendiamoci cura della nostra pelle in vista dell’inverno: cosa fare (Di domenica 16 agosto 2020) E’ estate ma lo sarà ancora per poche settimana. Come possiamo preparare al meglio la nostra pelle in vista del cambio stagione? La pelle ha bisogno di alcuni accorgimenti. D’estate per esempio è esposta ai raggi solari, alla salsedine, al cloro, a molti fattori che possono danneggiarla pure in maniera grave. Ma per curare al meglio la pelle per il passaggio dall’estate all’autunno è importante soprattutto idratarla perché le esigenze cambiano di stagione in stagione. L’idratazione è sempre fondamentale in qualsiasi periodo dell’anno e si trova alla base del benessere della nostra pelle. Ci sono però tanti altri piccoli accorgimenti importanti che si possono ... Leggi su ultimenotizieflash

