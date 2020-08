Prende a pugni in testa uno squalo e salva la moglie (Di domenica 16 agosto 2020) Un surfista australiano ha salvato la moglie dall’attacco di uno squalo bianco, saltandogli addosso e Prendendolo a pugni in testa, finchè l’animale non l’ha lasciata andare. Lo ha riferito la polizia locale, spiegando che la coppia stava facendo surf a largo di una spiaggia vicino a Port Macquarie, a circa 400 km a Nord di Sydney, quando ieri mattina uno squalo bianco di tre metri ha morso la donna, 35 anni, due volte sulla gamba destra.“Il suo partner ha iniziato a picchiare l’animale fino a quando non l’ha lasciata”, si legge nel comunicato della polizia. “Lo squalo non intendeva lasciarla, allora il surfista vicino è intervenuto e, di fatto, è saltato sullo squalo ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Prende a pugni in testa uno squalo e salva la moglie - news_rimini : Positivo all'etilometro, ubriaco fradicio prende a pugni la propria auto - francobus100 : Non paga i drink, picchia due agenti: il pugile Colombi arrestato a Barcellona - NicolaVeschi : Australia: surfista prende a pugni squalo e salva sua moglie. So' soddisfazioni. - fvlickerofhope : - in un locale a Barcellona e prende a pugni tutti. Silenzio tombale, mio padre cambia argomento. Io ripeto le paro… -