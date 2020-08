Premier League, De Bruyne eletto giocatore dell’anno (Di domenica 16 agosto 2020) Kevin De Bruyne è il miglior calciatore della stagione 2020/2021 di Premier League Dopo la cocente delusione in Champions League, con la sconfitta contro il Lione, arriva una soddisfazione personale per Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga è infatti stato eletto miglior calciatore della stagione 2020/2021 di Premier League. Grazie ai voti degli utenti di Internet, dei capitani delle squadre della Premier e di una giuria di specialisti, De Bruyne ha battuto la concorrenza dei tre calciatori del Liverpool Arnold, Handerson e Mané. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

ChelseaFC : ?? Premier League ?? FA Cup ?? Europa League @_Pedro17_ ?? - SkySport : Manchester United, la nuova maglia da trasferta 2020-2021 - FcInterNewsit : Souness apre le porte della Premier League a Messi: 'Lo vedrei bene al Manchester United o al City' - lostintime94 : Fonti mi dicono che il Napoli la sta facendo davvero grossa questa stagione, vuole vincere l'europa League. Obietti… - sportli26181512 : De Bruyne eletto miglior giocatore della Premier 2019-20: (ANSA) - LONDRA, 16 AGO - Kevin de Bruyne, centrocampista… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

C’è già chi stava pensando alla semifinale dal sapore di “finale anticipata“. Guardiola e il suo calcio, contro la sua ex squadra, il Bayern Monaco, ma così non sarà. Ci hanno pensato Rudi Garcia e la ...Il calciomercato internazionale, in particolare in Premier League, continua a regalare emozioni. Il Liverpool sarebbe vicino ad un colpo sensazionale. Infatti – secondo quanto riportato da RMC Sport – ...