Premier League 2019/2020, De Bruyne eletto MVP: battuti tre giocatori del Liverpool (Di domenica 16 agosto 2020) È Kevin De Bruyne l’MVP della Premier League 2019-20. Nonostante il dominio del Liverpool, tornato a vincere in campo inglese dopo tanti anni, è il fantasista belga del Manchester City ad aggiudicarsi il premio di miglior giocatore del campionato. De Bruyne precede ben tre giocatori dei Reds: infatti dietro al belga si piazzano Jordan Henderson, Sadio Mané e Trent Alexander-Arnold. Leggi su sportface

