Prandelli ‘chiama’ i club di Serie A: “voglio allenare in Italia” (Di domenica 16 agosto 2020) Cesare Prandelli è alla ricerca di una nuova esperienza, l’intenzione dell’allenatore è quella di ripartire da un club di Serie A. E’ stato anche Ct della Nazionale, adesso vuole tornare protagonista come confermato in un’intervista a ‘Il Giornale’. “Ho allenato per 25 anni con continuità…certo mi manca, è il mio lavoro, la mia passione. Però non vado a suonare a nessuna porta ecco (sorride; ndr). Adesso mi godo le partite, osservo, mi documento e aspetto”. Non ha ricevuto alcuna offerta in questi mesi? “No, qualcosa all’estero ma sinceramente ho già fatto esperienze fuori dall’Italia e volevo valutare solo proposte italiane, vediamo”. Ha qualche rimpianto nella sua carriera? “No non ne ho perché ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Prandelli 'chiama' i club di #SerieA: 'voglio allenare in Italia' - -

Ultime Notizie dalla rete : Prandelli ‘chiama’