Povera Italia! Cinque deputati e un conduttore TV hanno chiesto il bonus Coronavirus che spetta a chi è in difficoltà (Di domenica 16 agosto 2020) Si dovrà mettere mano prima o poi alla nostra gloriosa Costituzione ormai obsoleta, dopo tanti anni. Non solo per ridurre il numero dei parlamentari o variare le condizioni politiche ma soprattutto per ciò che riguarda la moralità. Per esempio, non è prevista l’espulsione per indegnità da Camera e Senato se non in seguito a condanna penale definitiva. Ma – mi chiedo – un deputato che chiede il sussidio di 600 euro, previsto per la Povera gente che possiede la partita IVA, è degno di rappresentare il popolo? Il noto presentatore, però, si può prendere a calci nel culo anche subito. Non impariamo nulla dal genio letterario. Modesta è la realtà che una volta era più fantasiosa dell’immaginazione Montalbano, anche il giovane, è più efficiente dei nostri ... Leggi su ildenaro

