PlayStation VR next-gen in arrivo? Sony è alla ricerca di personale per la creazione di un nuovo visore (Di domenica 16 agosto 2020) Secondo quanto riportato da un'offerta di lavoro, pubblicata da Sony, pare che la compagnia sia già al lavoro per sviluppare l'erede di PSVR, un nuovo visore per la realtà virtuale destinato ad entrare in simbiosi con la console di nuova generazione, PlayStation 5.Tale offerta di lavoro, segnalata da UploadVR, è mirata all'assunzione di una persona al comando di un nuovo progetto VR, specificando che il ruolo è finalizzato "allo sviluppo di un display da indossare per la nuova generazione VR". Tutto questo ha diverse implicazioni: l'originale PSVR sarebbe prossimo al pensionamento, dato che potremmo ricevere in futuro un visore migliorato e creato apposta per la next-gen.Sfortunatamente i dettagli terminano qui e, in ogni caso, avrebbero ... Leggi su eurogamer

