Playoff Serie B, lo Spezia batte 0-1 il Frosinone nella finale d’andata (Di domenica 16 agosto 2020) Lo Spezia ha sconfitto 0-1 il Frosinone nel match di questa sera, valido per la finale d’andata dei Playoff di Serie B Lo Spezia ha battuto 0-1 il Frosinone nel match in trasferta di questa sera, valido per la finale d’andata dei Playoff di Serie B. La squadra allenata da mister Vincenzo Italiano è andata in vantaggio al 21′ grazie alla rete decisiva di Gyasi. Il match di ritorno è in programma il 20 agosto proprio in casa dello Spezia. A favore del club ligure c’è anche il miglior piazzamento in classifica (il terzo posto contro l’ottavo posto del Frosinone). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : VIDEO #FrosinoneSpezia, una finale #playoff inaspettata. Ma #Nesta può essere l'arma in più. #SerieB a cura di… - DiMarzio : Felice, collettivo, verticale. Lo #Spezia di Vincenzo Italiano passa a #Frosinone e vede la #SerieA - PicenoTime : Playoff Serie B: Frosinone-Spezia 0-1, una stoccata di Gyasi avvicina le Aquile alla Serie A… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Finale d'andata playoff: Frosinone-Spezia 0-1, liguri ad un passo dalla Serie A - Mediagol : Playoff #SerieB, Frosinone-Spezia 0-1: Gyasi firma il colpo delle Aquile, Italiano festeggia e si aggiudica il prim… -