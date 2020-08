Playoff Serie B, Frosinone-Spezia 0-1: Gyasi firma il colpo delle Aquile, Italiano festeggia e si aggiudica il primo atto (Di domenica 16 agosto 2020) Passa lo Spezia al "Benito Stirpe".È andata in scena questa sera la finale di andata dei Playoff di Serie B tra Frosinone e Spezia. Ad aggiudicarsi la prima delle due gare in programma tra le due compagini è la formazione guidata da Vincenzo Italiano, che conquista un significativo vantaggio in vista della sfida di ritorno dei Playoff che andrà in scena giovedì 20 agosto al "Picco".Appena 21 minuti dopo il fischio d'inizio, Emmanuel Gyasi, regala l'1-0 alla compagine ligure mettendo a segno una splendida rete che punisce una disattenta difesa avversaria. Il Frosinone fatica a reagire, con lo Spezia che - al contrario - amministra con facilità ... Leggi su mediagol

Gazzetta_it : VIDEO #FrosinoneSpezia, una finale #playoff inaspettata. Ma #Nesta può essere l'arma in più. #SerieB a cura di… - DiMarzio : Felice, collettivo, verticale. Lo #Spezia di Vincenzo Italiano passa a #Frosinone e vede la #SerieA - PicenoTime : Playoff Serie B: Frosinone-Spezia 0-1, una stoccata di Gyasi avvicina le Aquile alla Serie A… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Finale d'andata playoff: Frosinone-Spezia 0-1, liguri ad un passo dalla Serie A - Mediagol : Playoff #SerieB, Frosinone-Spezia 0-1: Gyasi firma il colpo delle Aquile, Italiano festeggia e si aggiudica il prim… -