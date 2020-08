Pista ciclabile a Caserta, ok al piano di ampliamento: finanziato il progetto, bando in arrivo (Di domenica 16 agosto 2020) Una nuova Pista ciclabile sarà realizzata a Caserta in via Tescione, e costituirà il prolungamento di quella già realizzata di corso Giannone, strada centrale che costeggia il Parco della Reggia Vanvitelliana: lo ha deciso la Giunta comunale approvando una delibera proposta dal vicesindaco Franco De Michele, e dando il via libera al progetto definitivo dell’iniziativa per 82 mila euro, cofinanziato dalla Regione Campania con i fondi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili secondo le norme nazionali vigenti. La Pista si collegherà a quella di corso Giannone, e rappresentera’ il primo collegamento al centro cittadino per gli abitanti che vivono nella area settentrionale della città di ... Leggi su ildenaro

oldpinkroom : @LongAlis Ma dai! Io invece ci sono andata apposta, sono andata a piedi da Borca lungo la pista ciclabile - enzolepidi : RT @DMALAGIGI2: #RaggiSindaca2021 dato che pubblicare la pista ciclabile di Ostia irrita i trolls piddini fate girare il video! #AdessoDIBB… - Adriano48R : RT @DMALAGIGI2: #RaggiSindaca2021 dato che pubblicare la pista ciclabile di Ostia irrita i trolls piddini fate girare il video! #AdessoDIBB… - LucianoDiMilano : RT @DMALAGIGI2: #RaggiSindaca2021 dato che pubblicare la pista ciclabile di Ostia irrita i trolls piddini fate girare il video! #AdessoDIBB… - ilcosta72 : RT @DMALAGIGI2: #RaggiSindaca2021 dato che pubblicare la pista ciclabile di Ostia irrita i trolls piddini fate girare il video! #AdessoDIBB… -

Ultime Notizie dalla rete : Pista ciclabile Pista ciclabile a Caserta, ok al piano di ampliamento: finanziato il progetto, bando in arrivo Il Denaro Pista ciclabile a Caserta, ok al piano di ampliamento: finanziato il progetto, bando in arrivo

Il Ministero dell'Ambiente, il Prefetto di Napoli, i commissari straordinari di Giugliano in Campania e di Caivano e l'incaricato per il contrasto al ...

Lodi, Cattedrale vegetale: lungo la ciclabile resti dell’opera da rimuovere

La natura si sta riprendendo i suoi spazi e, tra le erbacce, sembra stia crescendo una cattedrale vegetale spontanea sulle rovine di quella che, tra polemiche e crolli, è stata definitivamente abbattu ...

Il Ministero dell'Ambiente, il Prefetto di Napoli, i commissari straordinari di Giugliano in Campania e di Caivano e l'incaricato per il contrasto al ...La natura si sta riprendendo i suoi spazi e, tra le erbacce, sembra stia crescendo una cattedrale vegetale spontanea sulle rovine di quella che, tra polemiche e crolli, è stata definitivamente abbattu ...