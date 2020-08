Pirlo alla Juve – Dall’Inghilterra ironizzano, “Qualche esperienza rilevante? Si, nove giorni di U23” (Di domenica 16 agosto 2020) Il Tabloid inglese “The Guardian” scrive in merito al neo-allenatore della Juventus, Andrea Pirlo. Non le mandano a dire gli inglesi in merito alla scelta … L'articolo Pirlo alla Juve – Dall’Inghilterra ironizzano, “Qualche esperienza rilevante? Si, nove giorni di U23” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

romeoagresti : #Juventus, nuovo summit alla Continassa: priorità definire lo staff tecnico ???? ?? - RealPiccinini : Ormai i giocatori, specie i campioni, non amano gli allenatori troppi invasivi. @Pirlo_official dovrà innanzitutto… - tancredipalmeri : Constatando la totale estemporaneità che ha portato alla scelta di Pirlo, appare più che ovvio che la decisione de… - SamiTiti : @Pirlo_official Meister, porto alla Juve Hossam Awar, è un giocatore eccellente e crea meraviglia in mezzo al campo… - XXXnewssSoccer : Queste sono le caratteristiche del gioco che Pirlo vuole portare a Torino che mi sono state comunicate, sperando ci… -