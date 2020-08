Pic-nic di Ferragosto al parco pubblico finisce in rissa tra famiglie, ci sono feriti (Di domenica 16 agosto 2020) Il pic-nic di Ferragosto si trasforma in . È accaduto nella zona del parco pubblico ad Atripalda , in provincia di . Due gruppi familiari hanno iniziato a discutere animatamente. Poi alcuni di loro ... Leggi su leggo

Pic-nic di Ferragosto al parco pubblico finisce in rissa tra famiglie, una persona in ospedale

Domenica di metà agosto: che fare? Le nostre proposte per trascorrerlo in provincia di Cuneo

Eventi, concerti e spettacoli, per salvaguardare la nostra salute e quella degli organizzatori, sono regolati secondo le norme e le Linee guida della Regione Piemonte in vigore per prevenire il contag ...

Il Ferragosto dei biellesi tra grigliate e picnic in mezzo alla natura FOTOGALLERY

Aree verdi biellesi gremite per il Ferragosto 2020. Dalla Bossola a Piedicavallo, da Rosazza al Bocchetto Sessera, dall'Oasi Zegna a Oropa, sono stati numerosi i biellesi (e non solo) che hanno scelto ...

