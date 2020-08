Piazzare Ghoulam e lo spinoso rinnovo di Hysaj: Napoli al lavoro sulle corsie (Di domenica 16 agosto 2020) Molto fluida la situazione sulle corsie difensive in un mercato che si annuncia movimentato in casa Napoli. Leggi su tuttonapoli

Il calciomercato azzurro deve concentrarsi non sono sulle entrate, ma anche sulle uscite. Uno dei nomi in partenza è Faouzi Ghoulam, terzino che dall’infortunio di Manchester del novembre 2017 non si ...Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da più di 12 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita ed accompagnarvi quest'estate. di Antonio Gaito - Per il Napoli è il mo ...