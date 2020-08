Philippe Senderos, ex Milan, nuovo direttore sportivo del Servette (Di domenica 16 agosto 2020) Il Servette annuncia la nomina di Philippe Senderos come direttore sportivo del club. L’ex difensore del Milan, cresciuto proprio nella squadra svizzera, sarà oltre che direttore sportivo anche a capo dello sviluppo delle strategie del club amaranto. Il tutto è comunicato dalla nota apparsa sul sito ufficiale del club: “Philippe sarà responsabile delle operazioni sportive del club e supervisionerà, con il supporto della Commissione Tecnica, il continuo sviluppo della strategia del Servette FC. Phillpe Senderos entrerà in carica domani, lunedì 17 agosto 2020”. Le Servette FC a le plaisir d’annoncer la nomination de ... Leggi su alfredopedulla

sportli26181512 : TMW - Servette, l'ex Milan Philippe Senderos è il nuovo direttore sportivo: Il Servette ha raggiunto l'accordo con… - sylvano65 : L'ex nazionale elvetico e difensore del @acmilan Philippe Senderos, dopo aver chiuso a Chiasso col calcio giocato,… - laregione : Philippe Senderos direttore sportivo del Servette -

Ultime Notizie dalla rete : Philippe Senderos TMW - Servette, l'ex Milan Philippe Senderos è il nuovo direttore sportivo TUTTO mercato WEB Philippe Senderos direttore sportivo del Servette

Ritiratosi dal calcio lo scorso dicembre dopo una breve e un po' enigmatica parentesi nelle file del Chiasso, l'ex nazionale ginevrino... riparte da casa Con il Servette, il club che lo ha formato, de ...

Ritiratosi dal calcio lo scorso dicembre dopo una breve e un po' enigmatica parentesi nelle file del Chiasso, l'ex nazionale ginevrino... riparte da casa Con il Servette, il club che lo ha formato, de ...