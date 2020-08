Pesaro, rientra dalla vacanza in Croazia: il papà in terapia intensiva (Di domenica 16 agosto 2020) Era appena tornato dalla Croazia il giovane di Fano che avrebbe portato il Covid-19 a casa, infettando il padre 60enne. Il genitore è stato trasferito in terapia intensiva nell’ospedale Marche Nord di Pesaro in questi giorni, secondo quanto riferisce Il Messaggero. Nelle Marche (e in altre regioni d’Italia come ad esempio il Lazio), si registra un netto aumento dei casi di contagio da coronavirus negli ultimi giorni. I casi sono concentrati nella ex zona rossa di Pesaro dove vivono 19 dei 32 nuovi soggetti positivi, di cui 13 sono ragazzi della zona di Fano tutti asintomatici che hanno trascorso le vacanze in Croazia. Nel Paese dell’ex Jugoslavia, da 4 milioni di abitanti, i contagi crescono (+162 nuovi casi e 2 morti in un giorno), ma il ... Leggi su blogo

I positivi sono 5 nel percorso nuove diagnosi: uno in provincia di Ancona, uno in provincia di Pesaro Urbino, uno in provincia di Macerata, uno in provincia di Fermo e uno in provincia di Ascoli ...

Quattro vittime e 629 nuovi casi: sono questi i nuovi dati diffusi dal Ministero della Salute sul Coronavirus in Italia del 15 agosto. I contagi continuano a salire: ieri erano 574 (+157). In Veneto ( ...

