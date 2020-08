Pd e M5s sono disperati. Perché a Roma si possono battere (Di domenica 16 agosto 2020) L'alleanza di Ferragosto tra Pd e M5s è la prova lampante della disperazione in cui versano i due partiti. Le elezioni per il Campidiglio del 2021 fanno paura ai rosso-gialli e i mal di pancia e gli sfoghi di esponenti come Matteo Orfini sono lì a dimostrarlo. Sul sito 7Colli, il vicedirettore del Tempo Francesco Storace spiega a Roma il centrodestra può vincere e ridare speranza alla Capitale d'Italia. "La riflessione di Orfini – che mette nel piatto anche altri temi ancora come il lavoro – e' di quelle che a sinistra toccano corde sensibili - scrive Francesco Storace - E se ad esempio a Roma – che il deputato Pd conosce bene – ci si illude di far calare sulla città un orrendo patto di potere si illudono. Comandava, ricorderà Ignazio Marino. E ... Leggi su iltempo

