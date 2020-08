Pazza Champions, il Lione dopo la Juve fa fuori pure il City: 3-1 e clamorosa semifinale. Guardiola choc (come il Barcellona) (Di domenica 16 agosto 2020) dopo aver fatto fuori la Juventus, il Lione di Rudi Garcia vince 3-1 ed elimina anche il Manchester City e raggiunge clamorosamente la semifinale di Champions League, dove sfiderà il Bayern Monaco. I bavaresi, a questo punto, restano i grandi favoriti per la vittoria finale in un tabellone che vede tra le migliori 4 d'Europa anche l'altra grande sorpresa Red Bull Lipsia e il Psg, un po' opaco e fortunato (ma pur sempre con Neymar e Mbappe). Per Pep Guardiola, tecnico dei Citizens, una grande delusione che lo accomuna peraltro alla sua ex squadra, il Barcellona, travolto 8-2 proprio dal Bayern. Contro i francesi, la figuraccia non è di queste proporzioni ma certo si può parlare di flop. Il ... Leggi su liberoquotidiano

MarzianoAnsioso : @scaribel Ovviamente dovevano uscire contro di noi e poi contro il City. Già la Champions è pazza di suo, quest'ann… - gobbo_di : Gli allenatori in semifinale: Tuchel, Garcia, Flick e Nugelsmann... I vari Zidane, Klopp, Guardiola, Simeone, Sarri… - gaetanoporto : La champions più pazza della storia la vincerà il PSG!!! - gobbo_di : Real, Juve, Barca, Atletico, City, Dortmund, Chelsea, Tottenham, Liverpool TUTTE FUORI. Questa è la Champions Leagu… - MammaUltra : @Sgang198 Una Champions pazza -

Ultime Notizie dalla rete : Pazza Champions Non solo sport. Champions pazza, ma che altro può? Nell'estate del calcio Covid che altro potrà succedere? Romagna Gazzette Champions, Lipsia-Atletico 2-1: Dani Olmo, Joao Felix e Adams

Finisce 2-1 a Lisbona: decide un tiro di Adams deviato da Savic. Prima a segno Dani Olmo per i tedeschi e Joao Felix su rigore per la squadra di Simeone Nel giro di 24 ore l’Atalanta vede sfumare l’im ...

TS – Prima la Champions poi il futuro, l’Inter riflette su Perisic. Pazza idea Allegri: Ivan come Mandzukic?

La stagione di Ivan Perisic e del suo Bayern Monaco non è ancora terminata. Dopo aver vinto la Bundesliga, la squadra bavarese è ancora impegnata in Champions League e domani affronterà il Barcellona ...

Finisce 2-1 a Lisbona: decide un tiro di Adams deviato da Savic. Prima a segno Dani Olmo per i tedeschi e Joao Felix su rigore per la squadra di Simeone Nel giro di 24 ore l’Atalanta vede sfumare l’im ...La stagione di Ivan Perisic e del suo Bayern Monaco non è ancora terminata. Dopo aver vinto la Bundesliga, la squadra bavarese è ancora impegnata in Champions League e domani affronterà il Barcellona ...