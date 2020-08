Parco violato: bivacchi, rifiuti e fuochi vietati. I turisti del degrado sulle Apuane (Di domenica 16 agosto 2020) Massa Che ci fossero turisti accampati senza autorizzazione nella zona di Campocecina, bellissima distesa sulle Alpi Apuane, lo si sapeva già da prima di Ferragosto. Sabato mattina però i carabinieri ... Leggi su lanazione

La Nazione

Massa Carrara, 16 agosto 2020 - Che ci fossero turisti accampati senza autorizzazione nella zona di Campocecina, bellissima distesa sulle Alpi Apuane, lo si sapeva già da prima di Ferragosto. Sabato m ...