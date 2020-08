Panda gigante compie 38 anni: festa in Cina per 'Nonna Xinxing' (Di domenica 16 agosto 2020) In uno zoo della municipalità di Chongqing, nella Cina sud-occidentale, si è tenuta oggi, domenca 16 agosto, la festa di compleanno di una famosa 'Nonna Panda' di nome Xinxing, che ha compiuto 38 anni. Leggi su leggo

drgianluigi : nonna #panda di nome #Xinxing ha compiuto 38 anni - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Panda gigante compie 38 anni: festa in Cina per 'Nonna Xinxing” - leggoit : Panda gigante compie 38 anni: festa in Cina per 'Nonna Xinxing” - goaltweett : Panda gigante (Ailuropoda melanoleuca) – specie di orso, icona della Cina Panda minore o panda rosso (Ailurus fulge… - utini19 : @virginiaraggi @matteosalvinimi Salvini, un uomo, un Pirla Gigante... non un Panda, un Pirla. -

Ultime Notizie dalla rete : Panda gigante Cina: compleanno allo zoo per il panda gigante, ha 38 anni - Dalla Cina ANSA Nuova Europa Panda gigante compie 38 anni: festa in Cina per Nonna Xinxing

In uno zoo della municipalità di Chongqing, nella Cina sud-occidentale, si è tenuta oggi, domenca 16 agosto, la festa di compleanno di una famosa «nonna panda» di nome Xinxing, che ha compiuto 38 anni ...

Festa di compleanno per il panda più vecchio del mondo

PECHINO - Oggi in uno zoo della municipalità di Chongqing, nella Cina sud-occidentale, si è tenuta la festa di compleanno di Xinxing, il più vecchio panda gigante in cattività al mondo, che ha compiut ...

In uno zoo della municipalità di Chongqing, nella Cina sud-occidentale, si è tenuta oggi, domenca 16 agosto, la festa di compleanno di una famosa «nonna panda» di nome Xinxing, che ha compiuto 38 anni ...PECHINO - Oggi in uno zoo della municipalità di Chongqing, nella Cina sud-occidentale, si è tenuta la festa di compleanno di Xinxing, il più vecchio panda gigante in cattività al mondo, che ha compiut ...