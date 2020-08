Pamela Prati in bikini, primo piano sul micro-slip. A 61 anni, la foto "scostumata" è pericolosissima... | Guarda (Di domenica 16 agosto 2020) Si fa presto a dire "animalier". Pamela Prati festeggia il Ferragosto con un bikini leopardato e pubblica tutto su Instagram. Pure troppo, perché la foto del micro-slip, ravvicinatissima, è molto, molto "pericolosa". A 61 anni, dopo mesi di bufera mediatica, sentimentale e professionale, l'ex diva del Bagaglino e icona sexy di anni 80 e 90 pare aver recuperato appieno le forze, grazie a una buona dose di sole, mare, piscina e abbronzatura, e si presenta più pimpante che mai alle sfide di settembre e alla prossima stagione televisiva, quando con ogni probabilità potrebbe riprendere il teatrino sul suo fidanzato fantasma Mark Caltagirone. Ma lei non ci pensa e regala ai fan (in ... Leggi su liberoquotidiano

Intramontabili. Per fama e bellezza. E la prova costume di questa estate 2020 arriva perfino ad esaltarle. Con l'ovazione dei fan. Sono le dive over 50 che in bikini, al mare, appaiono in ottima forma ...

Walter Chiari. La rivelazione è stata affermata sull'ultimo numero di Novella 2000 al direttore editoriale Roberto Alessi, a cui la showgirl racconta come il legame col compianto attore fosse unico e ...

