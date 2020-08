Palazzo Cusani Milano: storicamente al Sestiere di Porta Nuova (Di domenica 16 agosto 2020) Palazzo Cusani è un Palazzo seicentesco storicamente appartenuto al Sestiere di Porta Nuova, situato in via Brera 13-15. Nel corso del XVII secolo la famiglia Cusani aveva acquisito una proprietà presso la Chiesa di Sant’Eusebio, oggi scomparsa: lì Agostino Cusano, feudatario e poi marchese di Chignolo Po, avrebbe fatto edificare un complesso ad inizio Seicento. Successivamente la struttura venne una volta rimaneggiata per volere di Gerolamo Cusani, che commissionò la Nuova facciata esterna a Giovanni Ruggeri; un secondo rimaneggiamento fu invece conferito da Ferdinando Cusani al Piermarini e riguardò la facciata interna, realizzata in forme ... Leggi su unitremilano

