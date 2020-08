"Palazzo Chigi ignora Lampedusa: da due mesi chiediamo aiuto" (Di lunedì 17 agosto 2020) Assessore Razza, Lampedusa resta emergenza nell'emergenza ma da Roma nessun segnale… «Purtroppo è così. La richiesta formulata dal Governo regionale, che ha fatto propria la dichiarazione di stato di calamità del consiglio comunale di Lampedusa, è del 26 giugno. Tra pochi giorni saranno due mesi di assoluto e inspiegabile silenzio da parte dell'esecutivo centrale che pare non voglia rendersi conto di ciò che invece è sotto gli occhi di tutti. È un'indifferenza che fa male perché Lampedusa rappresenta la porta d'accesso dell'Europa che come sempre, quando si parla di migranti, preferisce girarsi dall'altra parte. Così Bruxelles lascia sola Roma e Roma lascia sola la Sicilia ed i Lampedusani in particolare». Voi siete stati ... Leggi su iltempo

