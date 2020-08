Pagelle Inter-Rennes 1-0: voti, tabellino ed ammonizioni Youth League 2019/2020 (Di domenica 16 agosto 2020) Le nostre Pagelle ed il tabellino di Inter-Rennes, incontro valevole per gli ottavi di finale della Youth League 2019/2020 e conclusosi con il punteggio di 1-0 in favore del club allenato da Armando Madonna. I nerazzurri hanno amministrato con pazienza il possesso per buona parte dell’incontro, per poi colpire al 78′ con Casadei, abile a superare l’ottimo Damergy mediante un colpo di testa imperioso, su assist di Vezzoni. tabellino: Inter (3-5-2): Pozzer 6.5; Moretti 6, Kinkoue 6.5, Ntube 6.5 ; Persyn 6, Attys 6, Squizzato 7 (dal 61′ Cortinovis 6.5), Schirò 7 (dal 46′ Casadei 8), Vezzoni 6.5; Satriano 5.5, Fonseca 5 (dal 67′ Oristanio 6.5). Rennes (4-4-2): ... Leggi su sportface

