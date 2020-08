Padre positivo al Covid finisce in terapia intensiva. Il figlio era appena tornato dalla Croazia (Di domenica 16 agosto 2020) Papà in terapia intensiva: il figlio era appena tornato dalla vacanza in Croazia. Un paziente positivo al coronavirus è stato trasferito nei scorsi giorni in terapia intensiva nell'ospedale Marche ... Leggi su globalist

giacomoclo : RT @globalistIT: - giomo2 : RT @globalistIT: - globalistIT : - Piero42395724 : RT @ignaziore: @HuffPostItalia Quindi ora il covid non ha più incubazione? Dopo due giorni il padre già positivo ed in terapia intensiva? - ignaziore : @HuffPostItalia Quindi ora il covid non ha più incubazione? Dopo due giorni il padre già positivo ed in terapia intensiva? -

Ultime Notizie dalla rete : Padre positivo Coronavirus a Sezze, positivo bimbo di 7 anni. Contagiati madre e padre, la donna era tornata dalla Romania Il Messaggero Padre positivo al Covid finisce in terapia intensiva. Il figlio era appena tornato dalla Croazia

Papà in terapia intensiva: il figlio era appena tornato dalla vacanza in Croazia. Un paziente positivo al coronavirus è stato trasferito nei scorsi giorni in terapia intensiva nell’ospedale Marche Nor ...

Coronavirus, ragazzo torna dalla Croazia: il padre in terapia intensiva

Un uomo di 60 anni positivo al coronavirus si trova in terapia intensiva dopo essere stato contagiato dal figlio. Il ragazzo era appena tornato da una vacanza in Croazia. Boom di positivi nelle Marche ...

Papà in terapia intensiva: il figlio era appena tornato dalla vacanza in Croazia. Un paziente positivo al coronavirus è stato trasferito nei scorsi giorni in terapia intensiva nell’ospedale Marche Nor ...Un uomo di 60 anni positivo al coronavirus si trova in terapia intensiva dopo essere stato contagiato dal figlio. Il ragazzo era appena tornato da una vacanza in Croazia. Boom di positivi nelle Marche ...