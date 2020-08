Padre e figlio medici muoiono di Covid pochi mesi l’uno dall’altro: erano stati ricoverati lo stesso giorno (Di domenica 16 agosto 2020) Padre e figlio, la stessa vocazione a essere medici, lo stesso tragico destino. ricoverati lo stesso giorno in ospedale, sono morti a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro a causa del coronavirus. È la storia del dottor Jorge A Vallejo, 89 anni, ostetrico e ginecologo in pensione, di suo figlio Carlos Francisco Vallejo, anche lui medico e in queste ore sta facendo il giro del mondo. Originari di Miami, in Florida, i due hanno contratto il Covid lo scorso giugno: il primo a manifestare i sintomi è stato il Padre 89enne, che è deceduto dopo pochi giorni che era stato ricoverato in rianimazione. Poi anche il figlio Carlos ... Leggi su ilfattoquotidiano

