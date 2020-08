Ostia: 43enne litiga con il padre 69enne e lo uccide strangolandolo (Di domenica 16 agosto 2020) Ha litigato con il padre, poi – in un momento di rabbia – gli ha messo le mani al collo e lo ha strangolato. E’ successo a Ostia nella serata del 14 agosto, intorno alle ore 22:30, in via Domenico Baffigo, al civico 90. padre e figlio, entrambi di origine tunisine, si trovavano all’interno della loro abitazione. L’anziano è un pensionato, il figlio è un disoccupato. Tra i due scoppia una lite, per motivi ancora da chiarire. La discussione si fa accesa. Ad un tratto il figlio passa dalle parole ai fatti e mette stringe le mani attorno al collo del padre: stringe fino a quando il genitore si accascia e muore. E’ ormai quasi mezzanotte. Il 43enne, invece di chiamare i soccorsi, esce di casa e inizia a vagare per le strade di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

