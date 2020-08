Obbligo mascherine anche all'aperto. Dalle 18 alle 6 scatta il coprifuoco (Di domenica 16 agosto 2020) Ormai è chiaro, si va verso un nuovo lockdown. Le ultime ordinanze del governo Conte stabiliscono l'Obbligo di indossare le mascherine Dalle 18 alle 6 anche all'aperto dove è possibile la creazione di assembramenti. E così il divieto potrà scattare anche in piazze e vie dove sia più agevole il formarsi di assembramenti. «È fatto Obbligo Dalle 18 alle 06 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, ... Leggi su iltempo

