Oaza Oasis, di Ivan Ikić, alle Giornate degli Autori, Venezia 77 (Di domenica 16 agosto 2020) Oaza Oasis, un film psicologico-drammatico in selezione ufficiale alle Giornate degli Autori, Venezia 77. i protagonisti sono i pazienti che il regista ha incontrato nell'istituto. Giornate degli Autori,Venezia 77 tra Pink Floyd e Nilde Iotti Trama (Oaza Oasis alle Giornate Autori) Al suo arrivo in un istituto per persone con disabilità mentali, Maria diventa presto amica di Dragana, con la quale condivide la stessa impetuosità. La loro relazione è presto sconvolta quando scoprono di essere entrambe innamorate del più introverso Robert.

