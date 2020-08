Nuovo caso Covid a Gravina: paziente rientrava da Stati Uniti e Spagna. Il sindaco: 'Situazione sotto controllo, ma massima prudenza' (Di domenica 16 agosto 2020) Ventidue nuovi casi di Covid in Puglia: sette in provincia di Bari, salgono a 308 i positivi 15 August 2020 Sette nuovi positivi al Covid nel Barese: uno ricoverato in ospedale. Cinque i casi legati a ... Leggi su baritoday

MarcG_69 : RT @NicolaBellu: Se il Governo dichiarasse che in caso di nuovo lockdown vi sarebbe un immediato decurtamento degli stipendi pubblici, pens… - LorenzoZL74 : RT @NicolaBellu: Se il Governo dichiarasse che in caso di nuovo lockdown vi sarebbe un immediato decurtamento degli stipendi pubblici, pens… - elefestari : RT @ilariadefilippo: Un nuovo caso «Vivian Meier»? In una stanza di cui non conosceva l'esistenza, una giovane friulana ha scoperto 8mila f… - gioantgio : RT @NicolaBellu: Se il Governo dichiarasse che in caso di nuovo lockdown vi sarebbe un immediato decurtamento degli stipendi pubblici, pens… - ruisseau : RT @francescatotolo: A risultare positivo al test del tampone è il cuoco della nave quarantena #GnvAzzurra che lavorava a bordo dell’imbarc… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo caso Coronavirus, nessun nuovo caso nell'Empolese Valdelsa a Ferragosto Il Tirreno Coronavirus, allarme sul set del nuovo cinepanettone con Boldi e De Sica: "Due positivi"

Dopo lo stop imposto a marzo a causa del coronavirus, nelle scorse settimane molte produzioni cinematografiche e televisive hanno riaperto i battenti. Tra queste, anche "Natale su Marte", il nuovo cin ...

Coronavirus, aumentano gli appelli alla prudenza degli esperti

La curva dei contagi, sta in questi giorni risalendo a causa del rientro dalle vacanze dai paesi rischio, le serate in discoteca e in luoghi di assembramento affollati come ad esempio le spiagge. Ecco ...

Dopo lo stop imposto a marzo a causa del coronavirus, nelle scorse settimane molte produzioni cinematografiche e televisive hanno riaperto i battenti. Tra queste, anche "Natale su Marte", il nuovo cin ...La curva dei contagi, sta in questi giorni risalendo a causa del rientro dalle vacanze dai paesi rischio, le serate in discoteca e in luoghi di assembramento affollati come ad esempio le spiagge. Ecco ...