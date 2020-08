Non solo i deputati del bonus, siamo tutti un po’ furbetti (Di domenica 16 agosto 2020) Perdonatemi se quel che sto scrivendo qualcuno forse l’ha già scritto o detto, ma mi trovo a 1700 mt s.l.d.m., e non leggo giornali né guardo Tv. A cena, alcuni ospiti dello stesso albergo parlavano indignati di alcuni onorevoli – li chiamavano furbetti – che avrebbero incassato 600 euro a titolo di bonus-covid. Mi son fatto spiegare di cosa si trattasse e m’han detto quel che sapete già e che ho verificato in internet digitando su Google la parola “furbetti” (straordinario: basta solo questa parola). In rete volano parole marziane: fuori i nomi, chi sono, quanti sono e quanto guadagnano, spunta l’ottavo nome, ecco la lista, scandalosi parlamentari, non saranno ricandidati, si grida allo scandalo, i segretari di partito espellono i ... Leggi su nicolaporro

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Tutti gli effetti virali di Covid su Bp, Shell e non solo Startmag Web magazine Duplantis, mamma in auto 25 ore per portargli l'asta

Armand Duplantis, il detentore del primato mondiale del salto con l'asta, ha sempre detto di essere molto legato alla sua famiglia. Ha ribadito che sua mamma Helena, ex eptatleta e pallavolista nonché ...

Polizia e migranti in fuga: "L'ordine è di non fermarli"

«Siamo stanchi, siamo qui per niente», è il grido disperato degli agenti di polizia che operano nell'Agrigentino per contenere i migranti in quarantena nei tre centri di accoglienza presenti sul terri ...

