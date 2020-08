Non Dirlo al Mio Capo 2 verso il finale di stagione con una proposta shock per Lisa, trama replica del 16 agosto (Di domenica 16 agosto 2020) Le repliche di Non Dirlo al Mio Capo 2 stanno per giungere al termine. Stasera, 16 agosto, andrà in onda la quinta puntata della fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, che proseguirà fino alla prossima settimana.Si parte dall'episodio 2x09 intitolato Da grande. Nina ed Enrico sono tornati a vivere insieme e la ritrovata coppia sembra affiatata. Nel frattempo, il piccolo Giuseppe ha una recita scolastica in cui ogni bambino deve impersonare un mestiere, accompagnato da un adulto come supervisore. Inizialmente Rocco si offre volontario, ma dopo che Perla lo ha cacciato di casa, Giuseppe sceglie di fare l'avvocato e riceve l'aiuto di Diego. Lui e Lisa hanno finalmente iniziato una relazione che viene ben accolta anche dalla famiglia allargata della donna. Anche a lavoro i due sono sempre insieme, ... Leggi su optimagazine

Ladyroses_12 : La verità è che i #clario insieme interessano più di quando si pensi... e non solo a clarine. Non sono io a dirlo m… - 31Viking97 : RT @Jurgen__K: Le labbra gonfie a dismisura non vi fanno più belle. La labbra a canotto fanno cagare. Qualcuno doveva pur dirlo - PersilQ : RT @Pgreco_: A breve dovranno cambiare nuovamente il modo di conteggiare i disoccupati perché quando le cifre saranno sull’ordine dei 10 mi… - LibralonEddi : RT @Pgreco_: A breve dovranno cambiare nuovamente il modo di conteggiare i disoccupati perché quando le cifre saranno sull’ordine dei 10 mi… - Jnterista_5 : La carriera di Guardiola senza il barcellona e con squadre forti ma non marziane come lo era quel barcellona sarebb… -