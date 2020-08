Non dirlo al mio capo 2 quarta puntata: trama e anticipazioni 16 agosto (Di domenica 16 agosto 2020) NON dirlo AL MIO capo 2 quarta puntata. Con le repliche della seconda stagione, torna su Rai 1 la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Di seguito trama e anticipazioni del terzo appuntamento domenica 15 agosto 2020. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGNon dirlo al mio capo 2 quarta puntata episodio 7 A tuo rischio e pericolo. Dopo essere uscita con Diego, Lisa si ritrova nuovamente delusa. Infatti l’uomo, finito l’appuntamento, quando l’ha salutata non l’ha baciata facendola rimanere male. Lei però cerca di non far vedere la sua delusione in particolare a Perla, con cui finge di essere una vera e propria seduttrice. Nel frattempo lo ... Leggi su cubemagazine

